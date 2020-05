Elettra Lamborghini svela la sua macchina (niente auto di lusso)

La quarantena è dura per tutti, anche per chi non ha problemi al portafoglio... proprio come Elettra Lamborghini. La cantante ereditiera, con la fase 2, decide di andare a trovare i cari e i suoi cagnolini, dopo 3 mesi, ma prima lava la sua macchina. Tutti si sarebbero aspettati di vederla alle prese con un'automobile di lusso, anche più di una. E invece no: Elettra sfoggia una semplicissima utilitaria. L'unico dettaglio fashion è il colore... fucsia acceso.

In alcune storie di Instagram, la Lamborghini ha postato i video della sua impresa: la vediamo impegnata a pulire l'autovettura, con tanto di tubo per l'acqua. Un lavoro davvero ben fatto. Anche il suo abbigliamento è molto casalingo e molto poco intonato. Indossa, infatti, un paio di leggings leopardati e una maglia a righine annodata in vita. Il giusto look, insomma, per dedicarsi ai lavori domestici.

La cantante sta passando la quarantena in casa con il compagno Afrojack, e non perde occasione per condividere foto e video bizzarri, informando tutti i fan sui preparativi del matrimonio. Elettra una di noi.