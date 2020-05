Emily Ratajkowski: "La mia immagine sexy è solo un modo per fare soldi"

Emily Ratajkowski è una delle sei figure iconiche del 21esimo secolo pre e post pandemia alle quali il magazine GQ ha deciso di dedicare (separatamente) le sue copertine.

Per l'occasione la modella e attrice ha posato per alcuni straordinari scattati realizzati dal marito Sebastian Bear-McClard e ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei suoi eroi e della sua immagine.

E proprio a tal proposito Emily ha confessato di non sentirsi affatto rappresentata dall'immagine sexy che tutti conosciamo di lei. La 28enne americana ha spiegato chiaramente che si tratta soltanto di un modo per fare soldi: «Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente».

La Ratajkowski ha anche spiegato come tutta la sua carriera si sia evoluta in modo inaspettato: «Essere modella e posare è stato un modo fantastico per me di fare soldi e guadagnare un po’ di stabilità: inaspettatamente, poi, è arrivata anche la fama, una cosa che né mi aspettavo né volevo davvero quando ero più piccola. Anche se in fondo probabilmente ogni ragazza di 20 anni vuole diventare un po' "famosa"».

(Credits photo: Instagram/emrata)