Elettra Lamborghini festeggia il compleanno ironizzando sull'età: "Finalmente maggiorenne"

Il 17 maggio 2020, Elettra Lamborghini ha compiuto 26 anni, ma la cantante ed ereditiera ha puntato sulla sua consueta simpatia e ha ironizzato anche sull'età, dicendo di aver appena compiuto 18 anni.

Elettra, infatti, che ha passato il compleanno in famiglia ha spento delle candeline a forma di 18, proprio come se stesse diventando maggiorenne. Insieme alla cantante, come si può vedere dalle foto postate nelle stories di Elettra, c'erano il padre Tonino, la madre Luisa, il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia, mentre mancava Ginevra, come anche il fidanzato Afrojack.

Visualizza questo post su Instagram Happy birthdayyy to meeee finally 18 maggiorenneeee yeeeeeeee #birthdaygirl #finally18 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 17 Mag 2020 alle ore 5:11 PDT

La cantante ha condiviso molto spesso momenti della sua quarantena, che ha trascorso, appunto, insieme al futuro marito Afrojack. Tra l'altro, i due si devono sposare tra qualche mese e proprio pochi giorni fa, Elettra ha confessato che stavano aspettando di capire se possono sposarsi a settembre 2020.

