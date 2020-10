Måneskin, in uscita il 30 ottobre il nuovo singolo "Vent'anni"

"Siamo tornati per voi, per noi, per tutti quelli che ci hanno sempre creduto ma anche per chi ha sempre dubitato." Ritorno sulle scene per i Måneskin che annunciano, con la cover del nuovo singolo su Instagram, la loro rinascita. Si parte il 30 ottobre 2020 quando uscirà il singolo inedito intitolato "Vent'anni" di cui puoi vedere qui sotto la copertina.

La band rivelazione di X Factor 12 ritorna dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali. La bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi, il frontman Damiano David e il batterista Ethan Torchio, lanciano la nuova canzone che ha tutto il sapore del sound a cui ci ha abituato la band di Roma. Il gruppo ha annunciato inoltre che questa canzone è un primo assaggio del loro prossimo disco in studio. A maggio i Måneskin avevano fatto sapere ai fan di essere tornati in studio per iniziare a lavorare all'album, la cui uscita è prevista nel 2021.

Questo quello che hanno comunicato ai loro follower: "Siamo tornati finalmente insieme, per riscrivere chi siamo. La nostra musica non può essere fatta al computer, abbiamo bisogno di stare insieme, guardarci, confrontarci e anche scontrarci. Oggi rimettiamo mano all’album che uscirà nel 2021. Le cose belle hanno bisogno di tempo e soprattutto noi abbiamo bisogno di poterle portare davanti a voi, live. La nostra vera dimensione. Quindi non abbiate fretta, la vostra attesa sarà più che ripagata."