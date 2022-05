Marracash su Elodie: "Il rapporto fra noi non può essere incasellato"

La cantante e il rapper si erano innamorati sul set del video di "Margarita", canzone uscita nel 2019, e si sono detti addio a ottobre su un altro set, quello di "Crazy Love", in cui si uccidevano metaforicamente. Un pezzo tratto dall'ultimo disco di Marracash, "Noi, loro, gli altri". L'artista, con Elodie, ha un rapporto speciale. E lo ha ribadito durante la presentazione del suo nuovo video, "Dubbi". “Quando lo girammo (il video di 'Crazy Love', ndr) non stavamo già più insieme, ma abbiamo voluto comunque realizzarlo. Spesso la nostra relazione è finita o finisce al centro di tantissime notizie. Lo so che è difficile da spiegare, ma il rapporto fra me e lei non può essere incasellato, non è come lo intendono gli altri. Per questo continuiamo a vederci e a volerci molto bene”, ha raccontato Marra a Rockol.