Britney Spears: “Non penso che mi esibirò mai più”

Britney Spears è ancora avvolta dai fantasmi e si lascia buttare giù dai cattivi pensieri. Si è sfogata con un lungo messaggio postato su Instagram che ha messo in allarme i fan. La cantante sta tornando nel buco nero della depressione? “Sono passati solo 10 mesi dalla fine della tutela legale…non augurerei quel tipo di dolore a nessuno! È estremamente difficile per me accettare il fatto che la mia famiglia mi abbia fatto una cosa del genere e sarà difficile per me per il resto della mia vita”, ha scritto Britney.

Un nuovo addio alle scene

“Sono abbastanza traumatizzata e incazzata, non penso che mi esibirò mai più in futuro; sono una persona testarda quando voglio”, ha continuato l'artista ventilando la più che concreta possibilità di un nuovo ritiro. L’ultima esibizione live di Britney Spears risale alla sua residenza a Las Vegas, nel 2017, un silenzio infranto, almeno come pubblicazioni, da "Hold Me Closer", il singolo in collaborazione con Elton John pubblicato a fine agosto. Tanti fan, vedendola più radiosa e libera negli ultimi mesi, hanno sperato in un suo ritorno sul palco. Ma la strada sembra in salita.