Ed Sheeran ha regalato a Sam Smith un pene in marmo

Ormai ci ha preso gusto. Ed Sheeran ha regalato un pene gigante in marmo a Sam Smith. Lo ha raccontato lo stesso Smith al Kelly Clarkson Show. L'opera donata è alta un metro e 90 centimetri. "Peserà due tonnellate. Per spostarlo in casa mi ci vorrà una gru. Vorrei trasformarlo in una fontana anche se sarà difficile riuscirci", ha continuato il cantante. Ma perché Ed Sheeran regala ai suoi amici peni di marmo? Non è la prima volta che succede.

Non è la prima volta

Si sa: da un amico si possono ricevere regali molto, molto particolari. Anche il grande Elton John ha ricevuto un presente decisamente unico e strampalato da parte del compagno di avventure Ed Sheeran. La giovane popstar britannica ha fatto recapitare al collega un "gigantesco pene in marmo", come speciale regalo di compleanno, l'anno scorso. Un dono che ancora oggi fa sorridere e stuzzica la curiosità dei fan. Elton e il marito David Furnish hanno fatto fatica a trovare una giusta collocazione al soprammobile dalle tinte osé, soprattutto per nasconderlo ai figli, Zachary ed Elijah. "È nascosto in un’area della casa in cui non possono vederlo!", ha raccontato John. Fra i due artisti c'è un rapporto speciale, fatto anche di momenti surreali e divertenti come questo.