Halloween super hot per Machine Gun Kelly e Megan Fox

La festa più mostruosa e spaventosa dell'anno è finalmente arrivata e, come ogni 31 ottobre, non si hanno dubbi che Halloween sia la festività preferita delle celebrità. I vip, specialmente internazionali, non si tirano mai indietro dal festeggiare la ricorrenza al meglio e quasi nessuno resiste al fascino dei travestimenti. Ogni anno cantanti, modelle, attori, attrici, ereditiere e personalità varie si sbizzarriscono per proporre il mascheramento migliore. Anche quest'anno sono molti i vip che si sono lanciati in travestimenti più o meno bizzarri o spettacolari. Una delle coppie statunitensi più chiacchierate, quella formata da Machine Gun Kelly e Megan Fox, ha invece puntato su un travestimento super sexy.

Megan Fox e MGK come Pam e Tommy

Niente sangue e canini finti, o altri trucchi spaventosi: Halloween 2022 è per Machine Gun Kelly e Megan Fox davvero hot. I due hanno infatti scelto di calarsi nei panni di un'altra coppia vip formata da un musicista e un'attrice, celebri nella seconda metà degli Anni Novanta per i loro eccessi ma anche per il loro stile, oltre che per il loro famoso sex tape che ha recentemente ispirato una serie tv a loro dedicata. Di chi si tratta? Pamela Anderson e Tommy Lee dei Mötley Crüe. MGK e Megan hanno ovviamente condiviso foto e video del loro travestimento sui social, lasciando i fan a bocca aperta per la verosimiglianza e la cura nei dettagli. A mandare in visibilio il pubblico è però la clip che il cantante, all'anagrafe Colson Baker, e la sua dolce metà hanno pubblicato e in cui si vede lui sniffare con una banconota arrotolata una striscia di “coca” dal seno di lei, per poi leccarla.

Gli altri travestimenti

Mentre Machine Gun Kelly e Megan Fox hanno proposto sicuramente uno dei travestimenti più riusciti e accattivanti dell'anno, in linea con le loro provocazioni e in arrivo poco dopo la dichiarazione di lei "ammazzami o mettimi incinta", molte altre star si sono sbizzarrite con mascheramenti e trucchi spettacolari. Per il 2022, per esempio, Lizzo ha deciso di travestirsi da Marge Simpsons, Paris Hilton ha scelto Sailor Moon e Kim Kardashian ha optato per il personaggio femminile della Marvel Mystica.