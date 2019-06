Celine Dion dice addio alla residency di Las Vegas e fa una dedica al marito morto

Celine Dion ha detto addio alla residency al "The Colosseum” del Cesar Palace di Las Vegas. Dopo 16 anni, una delle voci più melodiose del mondo torna a fare musica in studio. Durante l'esibizione, che come sempre era gremita di appassionati, Celine ha dedicato un pensiero al marito scomparso nel 2016, René Angélil. Sul parco con lei i 3 figli: René-Charles, Nelson e Eddy. Un messaggio commovente, che ha fatto scendere una lacrima a tutti i presenti.

Sullo sfondo le immagini di Celine e il marito: "René e io abbiamo condiviso questo sogno", queste sono state le parole dell'artista. Un sogno che oggi lei ha deciso di lasciare per dedicarsi a nuovi progetti discografici. Un sogno che resterà vivo per sempre nella mente e nel cuore di tutti noi.

Il suo ultimo live a Las Vegas è stata anche l'occasione per presentare il suo nuovo singolo "Flying On My Own".

Ascolta la nostra web radio dedicate ai classici della musica!