Salmo: il 5 luglio arriva il nuovo "Machete Mixtape 4"

Salmo è tornato. E lo fa in grande stile. A 5 anni di distanza dall'ultimo, l'artista sardo ha annunciato l'uscita del nuovo "Machete Mixtape 4". La notizia arriva via social, dove Salmo ha deciso di svelare anche tutti i nomi che hanno collaborato al progetto. Solo per citare alcuni nomi: Fabri Fibra, Marracash, Massimo Pericolo, Ghali, Nitro, Jack The Smoker, Lazza, Beba e Tha Supreme.

Visualizza questo post su Instagram MACHETE MIXTAPE 4 fuori 5 Luglio! Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski) in data: 24 Giu 2019 alle ore 4:37 PDT

Prendete una penna e segnate sul calendario la data del 5 luglio, ovvero il giorno in cui il progetto sarà pubblicato. Tra l'altro, il modo in cui l'artista condivide con i suoi fan questa notizia è davvero originale. Per l'occasione, infatti, il rapper ha pubblicato la schermata di una cartella sul computer, che se viene aperta riporta tutti i nomi della crew.

Ora non ci resta che aspettare una decina di giorni per tornare a godere della sua musica.

Ecco la tracklist di Machete Mixtap 4:

1. BUD SPENCER – MACHETE, Lazza, Salmo (prod. Dade, Low Kidd, Salmo)

2. GANG! – MACHETE, Salmo, Hell Raton (prod. Strage)

3. YOSHI – MACHETE, Dani Faiv, tha Supreme, Fabri Fibra (prod. Strage)

4. HO PAURA DI USCIRE 2 – MACHETE, Lazza, Salmo (prod. Mace)

5. MARYLEAN – MACHETE, Salmo, Nitro, Marracash (prod. Low Kidd)

6. IO PUÒ – MACHETE, Jack The Smoker, Salmo, Beba (prod. Low Kidd)

7. STAR WARS – MACHETE, Fabri Fibra, Massimo Pericolo (prod. Young Miles, Crookers x Nic Sarno)

8. NO WAY – MACHETE, Tedua, tha Supreme, Nitro (prod. Low Kidd)

9. SUGAR – MACHETE, Salmo, Lazza (prod. Low Kidd, Salmo)

10. DOPPIO GANG – MACHETE, tha Supreme (prod. tha Supreme)

11. FQCMP – MACHETE, Dani Faiv, Salmo, Nitro (prod. Low Kidd)

12. WALTER WALZER – MACHETE, Dani Faiv, Shiva (prod. Salmo)

13. KEN SHIRO – MACHETE, Nitro (prod. tha Supreme)

14. skit FREESTYLE – MACHETE, Jack The Smoker, Nitro (prod. Strage)

15. ORANGE GULF – MACHETE, Dani Faiv, Salmo, Jack The Smoker (prod. Salmo)

16. GOKU – MACHETE, Ghali, Sick Luke (prod. Sick Luke)

17. MACHETE BO$$ - MACHETE, Dani Faiv, Nitro, Jack The Smoker (prod. Kanesh)

18. MAMMASTOMALE – MACHETE, Gemitaiz, Izi, Salmo (prod. Dade)

