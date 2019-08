Gabriele Muccino: “Emma Marrone come attrice vi stupirà, ha un grande talento”

Come ormai tutti sanno, tra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino, “I migliori anni”, c’è anche Emma Marrone: la cantante ha stupito tutti decidendo di cimentarsi con la recitazione e, secondo le ultime indiscrezioni, se la starebbe cavando alla grande.

Le riprese del film sono in fase di completamento a Roma e nel cast ci sono anche Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart. Il film uscirà al cinema il 13 febbraio 2020 e parlerà dell’Italia dal 1980 a oggi, raccontando le fasi della vita di un individuo, dall’adolescenza fino all’età adulta, attraverso le storie dei protagonisti.

Per la prima volta è stato il regista Gabriele Muccino a parlare dell’esperienza di Emma come attrice: “Ho il pallino della curiosità e di ciò che accade fuori dalla finestra – ha spiegato in un’intervista a IoDonna – Emma mi ha incuriosito, così l’ho chiamata per un provino. Ha un grande talento e buca lo schermo”.

La cantante salentina, insomma, è riuscita ad attirare l’attenzione del regista seppur inconsapevolmente: “Ho scelto Emma un po’ come Bradley Cooper ha scelto Lady Gaga nel suo A Star Is Born – ha detto ancora Muccino a MondoFox – ma nel mio film Emma non canta”.

Muccino è rimasto molto colpito dalla cantante e dalla sua personalità che, secondo lui, emerge anche attraverso i social: “Seguivo il suo profilo Instagram da qualche tempo e le ho chiesto se fosse interessata al progetto – ha spiegato Muccino – ha seguito l’iter standard però – ha puntualizzato – sostenendo molti provini. Alla fine li ha superati tutti con successo. Vi stupirà perché è un’ottima attrice”.