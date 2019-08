Miley Cyrus si sfoga su Twitter: “Non ho tradito Liam”

Una tra le notizie più chiacchierata dell'estate è il divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth: da giorni non si contano i pettegolezzi e le ipotesi alla base di una decisione così improvvisa e inaspettata di separarsi.

Le voci sono così tante che la stessa Miley ha deciso di intervenire per metterle a tacere, sfruttando il suo social preferito (Twitter) per far sapere la verità. E cioè, che lei non ha mai tradito Liam e che le voci della sua presunta infedeltà con la blogger Kaitlynn Carter, con cui è recentemente stata paparazzata in vacanza, sono assolutamente false.

“Mi rifiuto di ammettere che il matrimonio sia finito per un tradimento. Non sono perfetta e ho fatto degli errori in passato ma non ho mai tradito Liam”, ha ribadito la popstar.

Miley ha aggiunto di non aver nulla da nascondere. I suoi eccessi non sono un mistero: ha sempre amato divertirsi, ha fumato, ha sostenuto l’utilizzo di marijuana e ha provato diverse sostanze. Si è anche mostrata nuda mentre oscillava su una palla da demolizione. Probabilmente ci sono più foto di lei nuda in Internet di qualsiasi altra donna nella storia ed è stata licenziata da Hotel Transylvania quando ha comprato una torta a forma di pene per Liam.

La confessione della popstar ha colpito molto e anche diverse colleghe sono intervenute sulla questione in sua difesa.

Madonna, ad esempio, le ha risposto: “Grazie a Dio, sei umana! Una giovane donna che ha vissuto. Per questo non devi scusarti”. Anche Bella Thorne ha commentato apprezzando il suo coraggio nel fare questa dichiarazione così sincera.

A proposito della fine del suo matrimonio, Miley aggiunge di aver davvero fatto tutto il possibile per recuperare la loro storia: "Liam ed io siamo stati insieme dieci anni, l’ho amato e lo amerò per sempre ma arrivati a un certo punto ho dovuto prendere una sana decisione per me, lasciandomi alle spalle la mia vita precedente”.

(Credits photo: Instagram/mileycyrus)