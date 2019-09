Måneskin: "Le parole lontane" è il nuovo singolo

L'ultimo singolo estratto dal fortunatissimo album "Il Ballo della Vita" dei Måneskin è "Le parole lontane". Dal 13 settembre in poi sarà possibile ascoltarlo in radio e vedere il video ufficiale. I Måneskin hanno registrato un successo in questo anno dal loro debutto e nessuno li ferma più ormai.

Anche in questa occasione, figura centrale del video clip sarà Marlena che si ripete in tutta la produzione discografica del gruppo. Per loro Marlena è la rappresentazione umana della libertà espressiva e artistica. Non si vogliono omologare e lo ripetono in ogni singola strofa dei loro pezzi.

Il "Ballo della Vita" ha raggiunto record importanti. Come quello di oltre 154,7 milioni di stream, due dischi di platino, quattro singoli in top 10 e il debutto alla posizione numero 1 nella classifica Fimi/Gfk.

E siamo sicuri che anche "Le parole lontane" sarà un grandissimo successo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno ancora molto da raccontarci e sicuramente faranno impazzire i loro fan ancora tantissime volte.