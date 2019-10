Elettra Lamborghini: "Sono esaurita. Adesso devo staccare un po' la spina"

"Stanca fisicamente e mentalmente", così si è definita Elettra Lamborghini dopo un anno intensissimo in cui ha partecipato allo show televisivo "The Voice of Italy" come coach ed è stata impegnata nella produzione del suo album "Twerking Queen", con cui è stata in tour per tutta l'Italia.

La bella ereditiera non ha risparmiato le energie per lungo tempo, ma ora è decisamente stremata e lo rivela tramite Instagram. La cantante 26enne rivela di essere in un "periodo Zen", per questo ultimamente non ha postato molte foto sui social network.

Rispondendo alle numerose domande dei fan che le chiedono quali saranno i suoi prossimi impegni, Elettra scrive: "Sono esaurita lo dico con il sorriso ma è la verità. Sono stanca da morire, dentro e fuori, e mi è venuta paura della gente anche solo se mi guardano".

Poi la cantante aggiunge di aver bisogno di dedicarsi un po' a se stessa e alla sua salute, solo così potrà tornare carica di energia per regalare nuove emozioni ai suoi fan. Non c'è da sorprendersi che Elettra abbia bisogno di una pausa, in fondo fino ad ora non si è fermata un attimo.

"Adesso ho solo bisogno di staccare un po' la spina e fare tanta nuova musica. Ma mi conosco, vado sempre a periodi, questo week parto e starò via due mesi, conto di tornare più carica di prima".

(Credits photo: Instagram/elettramiuralamborghini)