Il testo di Elodie per Sanremo 2020: Andromeda

A Sanremo 2020 ci sarà anche Elodie, con il brano Andromeda!

La prima volta della cantante a Sanremo risale al 2017, con il brano Tutta colpa mia, scritta da Emma Marrone. Elodie ha avuto un 2019 di successi, tra Pensare male con i The Kolors e Margarita con Marracash. E anche il 2020 si prospetta brillante: l'8 gennaio è uscito il suo nuovo singolo, Non è la fine, con Gemitaiz, e il 31 gennaio verrà rilasciato l'album This is Elodie.

Su Instagram, la cantante ha scritto: "Non avete idea di quanto sia felice di poter tornare sul palco più importante d’Italia."

Ecco una probabile parte di Andromeda, il brano di Elodie per Sanremo 2020:

"Dici che sono una grande stronza che non ci

sa fare, una donna poco elegante

La mia fragilita' e' la catena che ho dentro ma

se ti sembrero' piccola non saro' la tua

Andromeda"