Vasco Rossi ha rifiutato il posto da direttore artistico di Sanremo 2020

Vasco Rossi sarebbe potuto essere a Sanremo 2020, come direttore artistico.

Il rocker manca dal palco dell'Ariston da ben 15 anni: nel 2005, Vasco è stato ospite di Paolo Bonolis, a distanza di 22 anni dal 1983, quando aveva partecipato in gara con Vita spericolata, classificatasi penultima.

Il progetto della Rai, dopo due anni di conduzione e direzione artistica di Claudio Baglioni, sarebbe stato quello di avere Vasco Rossi come direttore artistico, ma, come affermato dal cantante a La Stampa, ha rifiutato la proposta.

"Per un attimo ho pensato di fare come Baglioni: accettare di fare Sanremo per consacrare me stesso e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, ai superospiti ma anche ai concorrenti. Un duetto qua, un duetto là. Sigla iniziare e finalmente sempre una mia canzone" ha raccontato il Blasco, che alla fine, non ha accettato: "Ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione. Però, un bel conflitto di interessi, non le pare?"



Però, alla fine, in qualche modo a Sanremo 2020, Vasco ci sarà: è l'autore, insieme a Gaetano Curreri, Andrea Righi e Roberto Casini, infatti, di Finalmente io, brano che sarà presentato da Irene Grandi.

