Bayside School, confermato Mark-Paul Gosselaar nel reboot

Chi ama le serie tv anni ’90 starà aspettando con ansia l’inizio del reboot di “Bayside School”, il popolare telefilm che raccontava le vicende di un gruppo di liceali. In Italia la serie è andata in onda su Italia 1 tra il 1993 e il 1994: il protagonista era Zack Morris, lo studente interpretato dall’attore Mark-Paul Gosselaar.

Il reboot non avrebbe senso senza il protagonista: ecco perché inizialmente i fan si erano preoccupati, quando l’attore ha negato il suo coinvolgimento nella nuova serie. Oggi però è finalmente arrivata la conferma: Gosselaar sarà anche il produttore del reboot e apparirà in almeno tre episodi, dove tornerà a vestire i panni di Zack, ormai laureato e impiegato nell’ufficio del Governatore della California.

Attualmente, però, l’attore è impegnato sul set di Mixed-Ish dell’emittente americana ABC, dunque non potrebbe lavorare a tempo pieno per “Bayside School”. Come personaggi fissi, però, ci saranno A.C. Slater e Jessie Spano, interpretati rispettivamente da Mario Lopez ed Elizabeth Berkely. Di recente, tra l’altro, Lopez ha condiviso su Instagram un video insieme alla sua collega Elizabeth: i due si trovano nell’iconico ristorante The Max per girare un promo per il servizio di streaming di NBC, Peacock e ricordano i vecchi tempi, anche se per loro il tempo sembra davvero non essere passato. I due attori sono pronti a tornare a interpretare i personaggi grazie ai quali sono diventati famosi. Non resta che attendere, dunque, per vedere in cosa consisterà il reboot della serie.