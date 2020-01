Brad Pitt e Jennifer Aniston sarebbero tornati (davvero) insieme

La notizia non è ancora ufficiale, ma i rumors su un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston (che circolano sempre più insistenti) stanno già facendo sognare i fan, molti dei quali non hanno mai smesso di tifare per i Braniston.

La notizia è stata riportata dal Mirror che, stando a quanto dichiarato, avrebbe raccolto le "confidenze" di alcuni amici dei due attori secondo i quali Brad e Jen si sarebbero già visti diverse volte (in segreto).

Un'amica della Aniston avrebbe perfino dichiarato al tabloid: “Non credo lei abbia mai smesso di amarlo anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. Le è servito del tempo, ma ha perdonato tutto. Il perdono è stato decisivo per loro, per andare avanti”.

A rincarare la dose la presunta dichiarazione di un amico di lui che avrebbe detto: “Non li vedevo così felici da anni. Hanno riacceso la fiamma del loro amore”.

Dopo la pubblicazione delle foto che ritraggono i due attori "vicinissimi" dietro le quinte del Sag Award, queste "dichiarazioni" fanno davvero sperare. E ora tutti i fan attendono trepidanti una conferma ufficiale.

(Credits photo: .foxnews.com)