Antonio Lorenzon vince Masterchef e poi chiede al compagno di sposarlo in diretta tv

Quest’anno la finale di Masterchef è stata romantica e a sorpresa: a vincere la nona edizione del noto show dei cuochi è stato Antonio Lorenzon, 44enne art director di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo la proclamazione della vittoria, lo chef ha stupito tutti con un discorso che ha commosso tutti: «Quale miglior occasione per ringraziarvi tutti per essermi stato vicino, per l’amicizia – ha detto - Questo è un giorno molto particolare per me perché ho ricevuto questa gloria, e altrettanta gloria voglio trasmetterla a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo sia un momento speciale».

Visualizza questo post su Instagram Siamo SENZA PAROLE L'AMORE TRIONFA A #MasterChefIt! ❤ Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it) in data: 5 Mar 2020 alle ore 2:46 PST

A quel punto il pubblico così come i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sono rimasti a bocca aperta quando Antonio si è inginocchiato di fronte al suo compagno Daniele e, anello in mano, gli ha chiesto di sposarlo. I due stanno insieme da 18 anni e in passato Antonio aveva già manifestato il desiderio di sposarsi nel 2022, anno del loro ventesimo anniversario. Evidentemente, però, ha deciso di accelerare i tempi. Un altro sogno nel cassetto del vincitore di Masterchef è quello di aprire un B&B all’italiana a Nizza.