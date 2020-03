Un’alternativa per chi non riesce a stare a casa: diventare volontario della Croce Rossa

Nonostante i divieti, sono ancora tante le persone che continuano a infrangere le regole e a mettere a rischio la salute altrui con il pericolo di nuovi contagi da Coronavirus. Oggi queste persone che proprio non riescono a stare a casa possono quanto meno rendersi utili per la comunità. Come? Diventando volontari per la Croce Rossa italiana.

In questi giorni la Croce Rossa è impegnata in prima linea per fornire assistenza a chi ne ha bisogno ma mai come in questo periodo il lavoro è tanto: ecco perché è stato lanciato un appello per trovare dei volontari temporanei che possano dare una mano.

Con il “Volontariato temporaneo” la Croce Rossa permette a tutti di dare un contributo all’associazione dopo aver seguito un breve corso online, che ha una durata dai 30 ai 120 minuti. Ci sono alcuni moduli obbligatori da seguire, come quelli sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale, e altri da scegliere in base all’attività che si andrà a svolgere.

A seconda delle proprie possibilità e delle necessità a livello locale, i volontari temporanei potranno, ad esempio, consegnare pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili, oppure controllare i passeggeri in aeroporto o ancora fornire informazioni e assistenza presso i desk, le centrali operative o le strutture di emergenza. Anche i medici, gli infermieri, gli psicologi o gli psicoterapeuti possono fare volontariato con la Croce Rossa partecipando ad alcune attività a domicilio, in ambulatorio o presso le strutture di emergenza.

I requisiti per diventare volontari sono i seguenti: essere maggiorenni e in buona salute, essere italiani o cittadini di uno Stato dell’Unione Europea o anche di uno Stato non comunitario, purché si abbiano i permessi previsti; non avere maturato condanne e non essere interdetti ai pubblici uffici. Per fare richiesta è sufficiente chiamare il numero verde 800-065510 per essere ricontattati dal Comitato più vicino oppure compilare il form online disponibile sul sito volontari.cri.it.