Scuole chiuse fino a giugno? Ecco le ultime novità

Quando riapriranno le scuole? Questa è una questione molto dibattuta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Riusciranno 10 milioni di ragazzi e bambini a tornare sui banchi entro il 18 maggio, ovvero entro la fine dell'anno scolastico? Il virologo Roberto Burioni è dubbioso, non pensa che questo possa accadere. E il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, gli risponde dicendo: "Finché non ci sarà sicurezza, gli studenti non torneranno in classe". Se tornare a scuola "è un rischio, sicuramente no". "Saremo più prudenti della scienza", aggiunge la Azzolina.

Inoltre, la ministra parla dell'esame di Stato della terza media e ipotizza l'introduzione di una tesina che sarà sottoposta a scrutinio dal parte del corpo docenti. "Ci sono due scenari diversi. Se non si torna gli studenti presenteranno un elaborato fatto con i loro insegnanti e saranno scrutinati durante lo scrutinio finale. L’esame si fa comunque". Queste sono state le sue parole.

Per quanto riguarda la maturità, invece, la Azzolina ipotizza due scenari: "Se si torna a scuola entro il 18 maggio, ci sarà una prova nazionale di italiano gestita dal Miur, mentre la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna. Se non si tornasse a scuola ci sarà un’unica prova orale. Tutti gli studenti saranno ammessi, ma questo non significa essere promossi".