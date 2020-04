Ecco Jack, il figlio diciottenne di Johnny Depp

Johnny Depp e Vanessa Paradis hanno due figli, Lily-Rose di 20 anni e Jack, che ha appena compiuto 18 anni. A differenza della sorella, però, il ragazzo è molto timido e riservato e infatti è stato visto molto raramente in giro. Lily-Rose normalmente rispetta la sua privacy ma, in occasione del suo diciottesimo compleanno, ha voluto dimostrargli il suo affetto con un dolce post su Instagram.

La ragazza ha postato alcune tenerissime foto che la ritraggono insieme al fratello da piccoli e poi una foto recente di lui, con un messaggio davvero affettuoso: “Mio adorato bambino – si legge nel post – mio cuore, mia anima, tanti auguri, ti amo moltissimo”.

Lily-Rose è molto presente sui social anche perché fa la modella e l’attrice, dunque vuole rimanere in contatto con i suoi molti fan. Al contrario, Jack non ha neanche un profilo privato e di lui si sa ben poco, se non che è “bello e dannato” come suo padre. Fu proprio Johnny a raccontare in un’intervista che suo figlio a 15 anni aveva già distrutto almeno cinque golf cart, pur non giocando a golf.

Bisogna anche dire che Jack è quello che sta soffrendo di più per la disputa legale in corso tra suo padre e l’ex moglie Amber Heard: “Mio figlio va a scuola – ha detto la star di Hollywood in una discussione privata pubblicata dal Daily Mail – e deve subire le maldicenze dei compagni che gli dicono che suo padre è un violento con le donne”. È facile intuire, insomma, che Jack risenta molto di questa situazione: tra l’altro, sia lui che sua madre Vanessa non hanno mai avuto una buona opinione di Amber, anzi, non la potevano proprio vedere. Ma. nonostante questo, tutti loro continuano a stare vicino a Johnny e a sostenerlo in questa battaglia.

Di recente la Paradis è scesa in campo proprio per difendere il suo ex, così come hanno fatto anche altri artisti a lui vicini: “Siamo stati insieme per 14 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli – ha detto - In tutti questi anni Johnny è stata una persona e un padre gentile. Attento, generoso e non violento. Le dichiarazioni di Amber sono oltraggiose, hanno creato sofferenza e causato danni alla carriera di Johnny”.