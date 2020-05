Ecco quanto costa il menu take away di Carlo Cracco

Anche Carlo Cracco ha riaperto i battenti del suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e, adeguandosi alle direttive del Governo per questa Fase 2, ha perfino creato un menù dedicato al servizio take away, l'unico servizio di ristorazione al momento consentito.

Lo chef stellato ha creato un menù ad hoc per la particolare situazione e la prima domanda che viene da porsi è: quanto costa? Ebbene, la cifra per un menu composto da antipasto, primo, secondo e dessert sembra eccezionalmente abbordabile: il costo, infatti, è di "soli" 75 euro. Insomma, questa potrebbe essere davvero un'occasione imperdibile per gustare un pranzo stellato ad un costo non eccessivo.

Ovviamente, per i più esigenti, esiste anche un versione più completa dello stesso menu, a cui è possibile aggiungere un aperitivo a base di salumi ed una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato. Per questa versione del menu il costo sale a 117 euro. Infine lo chef stellato consente anche di scegliere un menu alla carta partendo da un ordine minimo di 20 euro.

(Credits photo: Facebook/ChefCarloCracco)