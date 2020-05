Gwyneth Paltrow, la figlia Apple compie 16 anni ed è identica a lei qualche anno fa

Il 14 maggio Apple, la figlia di Gwyneth Paltrow e del frontman dei Coldplay, Chris Martin, ha compiuto 16 anni. Per l’occasione la ragazza, che normalmente è molto riservata, ha permesso alla madre di condividere alcune sue foto che la mostrano sorridente seduta su un divano. Messa a confronto con una foto di Gwyneth risalente al 1995, ossia ai tempi della sua relazione con Brad Pitt ben 25 anni fa, la somiglianza tra le due è innegabile: Apple è bellissima proprio come la mamma e assomiglia tantissimo a lei, quando aveva poco più della sua età attuale.

Per fare gli auguri alla figlia, la nota attrice ha condiviso su Instagram anche un bellissimo messaggio a lei dedicato: “Non riesco a credere di scrivere queste parole ma… – si legge nel post – tanti auguri per i tuoi dolci sedici anni, tesoro mio. Sei la luce del mio cuore, sei pura gioia. Sei terribilmente intelligente e hai il miglior senso dell’umorismo, il più secco e brillante. Essere tua madre è per me la cosa più bella. Adoro le nostre chiacchierate notturne, quando riesco davvero a capire cosa ti passa per la testa. Lavori duramente per raggiungere qualsiasi cosa tu voglia e hai grinta e senso di responsabilità da vendere – continua il messaggio – sono così dannatamente fortunata a essere tua madre, tu, bellissima, gentile e giovane donna. Grazie per avermi scelto. Ti adoro fino alla Luna e ritorno, un’infinità di volte. Mi spiace che tu debba vivere questo compleanno in queste circostanze – ha concluso, riferendosi alla pandemia – ma, come sempre, riuscirai a trovare il meglio in ogni cosa”.

Gwyneth e sua figlia Apple sono molto legate, anche se non sono mancati dei contrasti, come del resto in ogni rapporto. Ad esempio, di recente la giovane ha rimproverato la madre per aver postato una sua foto su Instagram senza chiederle il permesso. Questa volta, però, ha detto sì alla pubblicazione senza problemi ed è facile immaginare la sua gioia nel leggere queste bellissime parole che la madre le ha dedicato.