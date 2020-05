Bambole gonfiabili sugli spalti dello stadio a Seoul per sostituire i tifosi

Dopo la diffusione della pandemia di coronavirus, il primo campionato a riprendere è stato quello della Corea del Sud.

Lo scorso weekend l’Fc Seul ha giocato contro il Gwangju FC a porte chiuse... ma non in uno stadio privo di spettatori. Infatti, poco prima dell'inizio della partita, una società di nome Dalcom ha proposto di posizionare negli spalti vuoti dei manichini posizionati in gesti di incitamento.

Niente di male, se i manichini non fossero stati in realtà dei sex toys: 30 bambole gonfiabili, di cui 5 con le sembianze di uomini e 25 di donne, alcune delle quali particolarmente procaci e con tanto di cartelli che pubblicizzavano siti hard. Inutile ricordare che la pornografia è vietata in Corea del Sud...

Così il club di Seoul, complice della trovata, è stato letteralmente travolto dalle polemiche tanto da essere costretto a scusarsi pubblicamente con una nota ufficiale in cui ha dichiarato: "Avevamo cercato di aggiungere un po' di divertimento alla partita senza spettatori. Ma non abbiamo controllato tutti i dettagli ed è chiaramente colpa nostra. Siamo davvero dispiaciuti di aver messo a disagio i nostri tifosi. Non sapevamo che i fornitori lavorassero nell'industria del sesso”. Basteranno le scuse per evitare altre conseguenze oltre l'imbarazzo?

(Credits photo: 99livenews.com)