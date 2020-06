Questo video di Maradona sta facendo preoccupare i suoi fan

Diego Armando Maradona fa ancora parlare di sé. Sembra che la pandemia di coronavirus non abbia placato gli eccessi del Pibe de Oro, visto che un video postato sui social, lo si vede mentre balla e si cala i pantaloni, rimanendo con il sedere nudo. Il video ha fatto il giro del web.

Da quello che si nota, l'ex calciatore sembra ancora più imbolsito e rallentato, mentre improvvisa una danza sulle note de Bombón Asesino, un brano tipico argentino. Con lui in casa ci sono alcuni amici – che riprendono la scena – e la sua ex compagna Veronica Ojeda, che si unisce alle danze. Maradona ha 60 anni e mostra evidenti difficoltà a parlare. A far discutere non è stato solo questo gesto, ma anche il fatto che se il video fosse stato girato ora, sarebbe in violazione delle norme di isolamento: l'Argentina è in pieno lockdown per il virus, non si possono fare feste. Non solo, vedere Maradona muoversi così goffamente e faticare a parlare, ha gettato nello sconforto i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salute.