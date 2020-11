NonMiFaiRidere: la challenge di Katia Follesa contro il body shaming

#NonMiFaiRidere è l'hashtag nato da un commento ricevuto da Katia Follesa. La comica è stata accusata di essere dimagrita troppo e per questo motivo di non far più ridere.

Un'affermazione illogica e cattiva espressa da qualcuno chi la segue online. La Follesa ha risposto a queste accuse con un video su Instagram per dar vita ad una challenge, a cui hanno aderito alcuni vip, uniti contro il body shaming.

Tra i personaggi noti ci sono: Fedez, Mara Maionchi, Pintus, Frank Matano, Gianluca Fru Colucci dei Jackal.

La Follesa con questo video indirizzato al marito, il comico Angelo Pisani, in maniera molto scherzosa ma con voce serissima, ha ripetuto la frase "Non mi fai ridere", accompagnato da hashtag dedicato. "Angelo, scusa. Approfitto di questo mezzo per dirti una cosa che non ti ho mai detto in questi anni. Fai queste imitazioni anni Ottanta, pensi di essere il più bravo di tutti, ma non mi fai ridere".

Un espediente comico per far capire quanto può essere fastidiosa se non addirittura violenta, un'affermazione del genere. In un'intervista al Corriere della Sera ha espresso anche parole dure nei confronti degli haters: «Trovo molto triste, oltre che poco intelligente, l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico al contrario. Siccome non possono dire: 'Fai schifo, stavi meglio prima', allora ti dicono che da magra non fai più ridere come prima».

(Credits photo: Instagram/katioska76)