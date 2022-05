Festa grande per il compleanno di Barbara d’Urso: folla di vip

Per i suoi 65 anni Barbara d’Urso ha voluto festeggiare in grande insieme a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica: tra gli altri Valeria Marini, Massimo Boldi, Arisa (accompagnata da Vito Coppola). Il 7 maggio, in una location milanese mozzafiato con vista sul Duomo di Milano, ha colto l’occasione per darsi alla pazza gioia: dj set e vestiti da urlo per un party davvero glamour. Nelle storie della conduttrice si intravedono anche Vladimir Luxuria, Valeria Graci e Mietta. La regina di Mediaset era in splendida forma e ha sfoggiato un look con calze a rete, tacco vertiginoso griffato Louboutin, orecchini scintillanti con le iniziali del suo nome.

Barbara d’Urso può essere soddisfatta della sua carriera, decollata nel 1995 con la fiction “La dottoressa Giò” che l'ha portata alla ribalta per poi arrivare alla conduzione in Mediaset, dal Grande Fratello a un numero importante di trasmissioni pomeridiane.

Nel frattempo su TikTok impazza un video della festa che la vede protagonista: “Andiamo a bere va”, l’invito che tutti vorrebbero ricevere!