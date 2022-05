Giorgia Palmas e Filippo Magnini: ecco le foto delle nozze in Chiesa

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono uniti civilmente in matrimonio un anno fa, ma ci tenevano a ribadire le loro promesse davanti a Dio. Per l’ex letterina, questo doveva essere “un momento romantico sicuramente, ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo”. E così è stato, i due hanno pronunciato il loro “sì” davanti a Dio il 14 maggio appena passato. A fare da damigelle in Chiesa c’erano le due figlie di Palmas: la primogenita avuta dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la piccola avuta dal nuotatore.

La coppia ha condiviso in più occasioni la gioia della loro unione insieme ai fan. La showgirl ha pubblicato una romantica foto sull’uscio della Chiesa con un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla cerimonia: “Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto – recita il post –e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato”.

Anche lo sposo ha voluto regalare ai fan una foto corredata da parole d’amore per la sua consorte: “Sono ancora frastornato. Questa mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l’ora di vederti entrare da quel portone della Chiesa e prenderti per mano per sempre. Sono stati due giorni talmente belli e talmente perfetti che rifarei subito tutto quanto. Ti Amo, amo le nostre ragazze, amo la nostra vita”.

Davvero un bagno di romanticismo quei due!