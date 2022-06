Cinque pianeti allineati e visibili a occhio nudo: sarà uno spettacolo

Se siete disposti a svegliarvi all’alba per godervi lo spettacolo, durante il mese di giugno avrete la possibilità di godere di uno spettacolo celeste: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno saranno allineati, un fenomeno raro e bello da osservare, anche a occhio nudo. 5 pianeti allineati e nell'ordine della loro distanza dal Sole, una cosa così non si vedeva dal 2004. Per rivederne altrettanti allineati, bisognerà aspettare il 2040. Per osservarli al meglio e a occhio nudo, occorre mettere la sveglia molto presto: saranno visibili da Est a Sud, per 45-60 minuti, all’incirca fra le 4 e 30 e le 5 e 30 del mattino. Per individuare anche Urano e Nettuno servono un binocolo e una mappa del cielo; inoltre se volete apprezzare al meglio, è consigliabile usare un telescopio. I pianeti saranno allineati per tutto giugno, ma dal 16 in poi il fenomeno sarà maggiormente visibile, mentre fino ad ora Mercurio si è fatto vedere solo con il cielo perfettamente limpido.

Se volete essere sicuri di sfruttare i giorni migliori pe rlo spettacolo celeste, gli esperti consigliano l’alba del 24 giugno perché, oltre ai 5 pianeti, ci sarà anche la Luna crescente tra Venere e Marte. Il 20 e 21 giugno la Luna sarà vicina a Giove e anche a Marte. All'alba del 21 giugno, invece, si aggiunge Venere. Luna, Giove e Marte saranno ancora vicini nelle ultime ore della notte del 22 giugno. Infine il 26 giugno ci sarà la congiunzione della Luna con Venere e le Pleiadi. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta per restare con il naso all’insù.