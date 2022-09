La Regina Elisabetta ha modificato il testamento prima di andarsene

La Regina è morta ieri e tra poco si conoscerà il contenuto del suo testamento. Nel frattempo già prima della sua scomparsa erano uscite alcune indiscrezioni, annunciate da Star e International Business Time, secondo cui la Regina Elisabetta avrebbe modificato il suo testamento ad agosto.

La Regina e la sua fortuna

La sovrana ha accumulato negli anni di vita (tanti), una vera fortuna che si aggirerebbe intorno ai 365 milioni di sterline, più opere d’arte, immobili, le eredità del Principe Filippo e della Regina Madre, più altri 200 milioni provenienti da diversi testamenti della Royal Family.

Come la Regina ha cambiato il suo testamento prima di morire

La Regina Elisabetta avrebbe cambiato il suo testamento a poche settimane dalla sua morte, escludendo alcuni membri della famiglia. Indovinate chi? In primis Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan nata nel 2021, evidentemente non per colpa della bimba, innocente, ma del fatto che la sovrana l’ha vista una volta sola. I gioielli, tradizionalmente destinati a persone importanti per la Regina, finirebbero in mano a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015

Harry e Meghan sono i grandi esclusi dal testamento della Regina

Dal nuovo testamento firmato dalla Regina prima di morire, rimarrebbero esclusi Harry e Meghan e i loro figli. I familiari della sovrana si spartiranno tutti i suoi averi, ad esclusione di loro due, che pagherebbero le scelte fatte, come quella di allontanarsi dalla Famiglia Reale e da tutti i loro compiti istituzionali.

Prima dell’apertura del testamento ci saranno i funerali

Il testamento rimarrà “chiuso in un cassetto” fino a dopo i funerali. Il Regno Unito si prepara alla messa in pratica del piano London Bridge che prevede i solenni funerali per la sovrana: 3 giorni di stop totale delle attività di negozi, uffici e locali. Un lutto che andrà avanti per tre mesi prima di iniziare le procedure per l’incoronazione dell’erede Carlo. La Regina sarà sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all'interno della Cappella di San Giorgio, dove già si trova il Principe Filippo, amato marito di Elisabetta, scomparso ad aprile dell’anno scorso.