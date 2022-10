Totti e Blasi: le borsette sono sane e salve, ma Ilary non vuole fare pace

Le borsette firmate sono tornate in mano alla legittima proprietaria, Ilary Blasi può tirare un sospiro di sollievo, ma questo non basta a farle cambiare idea: l’ex di Totti vuole lo scontro in tribunale. Lui ha fatto un passo nei suoi confronti restituendole il maltolto, mentre lei ancora tiene nascosti i Rolex sottratti dalla cassetta di sicurezza di famiglia. Lui vorrebbe trovare un accordo consensuale, lei è decisa ad affrontare la cosa davanti al giudice, senza esclusione di colpi.

Chissà dove erano nascoste le borsette; probabilmente non sono mai uscite dalla gigantesca villa all’EUR in cui i due si dividono gli ampi spazi senza mai incontrarsi, pur di rimanere vicino ai figli. Di sicuro sono tornate in mano alla conduttrice dell'Isola dei Famosi che si è mostrata in una storia su Instagram nei giorni scorsi con al braccio una preziosa Chanel appena ritrovata. Dei Rolex da 1 milione di euro invece, nessuna traccia.





Della separazione si discuterà in tribunale

I rispettivi avvocati, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei, hanno provato in tutti i modi a scongiurare la separazione giudiziale, ma non c’è margine di trattativa consensuale. Lei vuole il tribunale, quindi per lo scontro in aula bisognerà attendere almeno il 2023. C’è poi il giudice che si occupa proprio del Rolex-Gate, che avrebbe fissato un’udienza a breve per approfondire la questione dei presunti furti, motivo per cui forse Totti si sarebbe affrettato a restituire le borse griffate, nella speranza di rivedere i preziosi orologi tornare indietro.

Totti è senza orologi al polso, ma può contare su ben altre gioie: Noemi Bocchi è ormai costantemente al suo fianco e alla luce del sole. Sono stati avvistati insieme in discoteca, allo stadio, e anche a pranzo da Terracina, uno dei ristoranti preferiti dell’ex capitano della Roma, che tra l’altro avrebbe comprato casa a Roma Nord (quartiere tipicamente laziale) pur di stare a fianco alla sua nuova fidanzata. Se non è amore questo...