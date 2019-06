Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivelano perché c''era un sex toy nelle loro stories Instagram

Qualche tempo fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso alcuni giorni a Capri per partecipare ai Vip Champion 2019. La coppia è solita condividere foto sui social e anche in questa occasione lo ha fatto.

Ignazio Moser, in particolare, nelle sue stories ha condiviso una foto del loro soggiorno sull’isola e ai followers non è sfuggito un particolare: nello scatto in questione, infatti, si vede benissimo un vibratore sul tavolo presente nella loro lussuosa suite. Di fronte a quel sex toy, ovviamente i fan si sono scatenati con i commenti ironici sulla coppia.

Nonostante la figuraccia, Cecilia e Ignazio hanno deciso di non nascondersi e di non cancellare lo scatto dello scandalo. Oggi, in un’intervista per il settimanale Chi, alla coppia è stata posta una domanda proprio sul giocattolo erotico: “Io e il mio compagno usiamo i sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio – ha detto Cecilia in tutta sincerità - Diciamo che siamo alimentatori di allegria. Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la ‘goduria’. Non siamo né i primi né gli ultimi”.

Ignazio ha poi spiegato: “Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram, nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso – ha detto - Se avessi avuto dubbi o paure del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri. Anche se… Sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”.

Infine, la coppia ha voluto precisare che l’uso del giocattolo erotico non dipende da eventuali “mancanze”: “Ah no, per quello che la natura ti ha dato – ha detto Cecilia a Ignazio – dico: sono contenta tutti i giorni!”.