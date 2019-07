Nota YouTuber inglese muore travolta da un tir mentre è in monopattino

Emily Hartridge aveva 35 anni, era una nota conduttrice ed una delle più famose Youtuber inglesi. La sua pagina Instagram conta quasi 60mila follower. Sul suo canale Youtube conta oltre 350mila iscritti e quasi 137milioni di visualizzazioni complessive per i suoi video: insomma, una vera e propria celebrità.

Sabato scorso, però, la sua brillante carriera è stata interrotta da un terribile incidente stradale in cui la ragazza ha tragicamente perso la vita. Emily è stata travolta da un tir mentre guidava il suo monopattino elettrico nel quartiere di Battersea a Londra, non molto lontano da casa sua.

La ragazza stava raggiungendo Green Park, dove avrebbe partecipato ad un convegno su donne e sanità mentale, uno dei temi che trattava di consueto sul suo canale. Prima di uscire aveva pubblicato su Instagram un post contro il sessismo, dopo aver ricevuto offese da parte di un utente.

La morte di Emily lascia nel dolore il suo compagno, Jake Hazell (27 anni), con cui la donna stava provando da tempo ad avere un bambino.

Dopo il tragico incidente sul suo profilo Instagram è apparso un post che comunica la sua improvvisa scomparsa e che racconta che meravigliosa persona fosse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Hartridge (@emilyhartridge) in data: 13 Lug 2019 alle ore 2:05 PDT

L'incidente di Emily mette nuovamente sotto i riflettori la questione dell'uso dei monopattini in strada, ritenuti poco sicuri. Probabilmente la sua morte contribuirà all'inasprimento delle misure restrittive per il loro utilizzo.

Credits photo: Instagram/emilyhartridge)