Tempesta di fulmini in India uccide 32 persone (tra cui donne e bambini)

Nelle scorse ore un'improvvisa tempesta di fulmini si è abbattuta su divese zone dello stato del Bihar, nell'India nord-orientale, al confine col Nepal.

Secondo i primi dati, in poche ore sono stati registrati 32 morti, oltre ai numerosi feriti a causa degli incidenti innescati dalle condizioni avverse. Il bilancio peggiore riguarderebbe il distretto di Jamui, dove sono state contate 8 vittime. Mentre ad Aurangabad se ne contano 7, altre 5 a Banka, 3 nei distretti di Bhagalpur e Rohtas, 2 a Nalanda e 1 a Gaya, Munger, Katihar e Araria.

Purtroppo, come riportano i media locali, tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini.

Secondo alcune fonti, dall'inizio delle piogge monsoniche, a causa di maltempo, fulmini e inondazioni, sarebbero stati registrati oltre cento morti. Tra gli eventi più gravi c'è la strage di 8 bambini, provocata da un fulmine che li ha sorpresi a giocare all'aperto sotto la pioggia nel villaggio di Dhanpur Musahari circa due settimane fa.

Questi eventi in India non sono rari nella stagione dei monsoni (che va da giugno a settembre). La violenza dei fenomeni meteorologici, le inondazioni e la precarietà delle condizioni di vita nei villaggi si traducono non di rado, come in questo caso, in vere e proprie stragi.

Per quest'ultimo episodio il governo indiano ha già disposto un risarcimento per le vittime e disposto l'attivazione del dipartimento di gestione catastrofi.