Aurora posta (per sbaglio) il numero della Hunziker, Michelle è disperata

La super-social Aurora Ramazzotti ha commesso un errore e, a pagarne le conseguenze, è sua madre Michelle Hunziker...

Da ore infatti la showgirl sta combattendo contro la valanga di messaggi WhatsApp e telefonate che le stanno intasando la linea, rendendo praticamente inutilizzabile il suo numero di cellulare.

Ma cosa è accaduto? Qualche ora fa Aurora ha postato (ovviamente per errore) una Storia su Instagram contenente uno screenshot in cui si legge chiaramente il numero di telefono di mamma Michelle.

Aurora si è resa conto dell'errore, ma ormai il danno è fatto. Dal momento che Michelle preferirebbe non cambiare numero, a madre e figlia non resta altra possibilità che rivolgersi ai fan. Così entrambe hanno pubblicato un appello su Instagram.

Nella sua Storia Aurora, che appare decisamente mortificata, dice: «Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte».

Poi è la volta di mamma Michelle che, con la sua consueta ironia, racconta ai fan cosa ha combinato Auri (che in didascalia definisce "una vera Pirletta"): «Potete immaginare che sta succedendo, aiutatemi, non ho voglia di cambiare numero… Il telefono mi serve per parlare con mio marito e le mie bambine».

Questi accorati appelli riusciranno a toccare il cuore dei milioni di fan di Aurora e Michelle?

