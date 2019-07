Las Vegas invasa dalle cavallette: le immagini inquietanti

Forse volevano farsi un giro al casinò! Battute a parte, quello che è successo a Las Vegas in questi giorni è inquietante. La cittadina delle slot machine, infatti, è stata invasa da una quantità mai vista di cavallette. Stanno migrando dal deserto verso nord e hanno fatto un pausa in Nevada. Probabilmente, gli animali sono stati attratti dalle luci e dalla temperatura umida. In genere, le cavallette non si fermano da queste parti. Fuggono dai luoghi aridi per trovare un po' di umidità. Quest'anno, in maniera del tutto insolita, a Las Vegas ci sono state molte piogge. Ecco perché hanno terminato prima il loro viaggio.

Non è la prima volta che le cavallette si fanno vedere in questa parte del mondo, eppure non c'è mai stata un'invasione di tali proporzioni. Invadono le strade, saltano ovunque ed è difficile anche camminare in tranquillità. Le immagini che stanno girando in rete fanno un po' impressione, ma gli entomologi stanno tranquillizzando la popolazione: non mordono e non sono portatrici di malattie. Gli insetti potrebbero restare a Las Vegas per altri giorni ancora e sono talmente tante che anche i radar meteo ne hanno avvertito la presenza, pensando che si trattasse di una perturbazione, simile a una tempesta, in arrivo. E invece era solo uno sciame di cavallette.

Ecco un video di ABC News che mostra l'invasione degli insetti.