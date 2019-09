Conto alla rovescia per gli "Ig Nobel", i premi per la scienza bizzarra

Mancano poche ore all'inizio di uno degli eventi più attesi dell'anno. Si tratta degli Ig Nobel (noti anche come Ignobel), l'evento "scientifico" che suona un po' come la parodia dei Premi Nobel.

Si terrà come di consueto presso il Sanders Theatre dell'università di Harvard e l'inizio è fissato per la mezzanotte di oggi (ora italiana), 12 settembre, e potrà essere seguito in diretta streaming da tutto il mondo.

La prima edizione si è tenuta nel 1991 e da allora ogni anno si ripete, premiando le 10 ricerche più strane, divertenti e bizzarre, che facciano sorridere si, ma anche riflettere. E a consegnare i premi ci saranno, come sempre, i vincitori dei veri premi Nobel.

Qualche esempio? Nell'ultima edizione, i premi sono stati assegnati ad una ricerca sui riti Voodoo contro gli abusi del capufficio, ad una dimostrazione del ruolo terapeutico delle montagne russe contro i calcoli renali e ad una ricerca sui francobolli come marcatori dell'erezione notturna.

Nel 2018 nessun italiano è stato premiato, ma ci sono stati diversi indimenticabili vincitori nelle edizioni precedenti: come nel caso dell'Ig Nobel per l'economia, assegnato nel 2014 all'Istat per aver incluso le attività illecite nel calcolo del Pil e quello assegnato alle Università di Milano e Tor Vergata nel 2013 per lo studio che dimostrava la possibilità di camminare sull'acqua sulla luna.

Insomma, l'evento promette bene!

(Credits photo: Youtube)