È uscito al cinema “Jungle Cruise”, la nuova avventura Disney con Dwayne Johnson e Emily Blunt

Dalla regia di Jaume Collet-Serra, è arrivato nelle sale italiane “Jungle Cruise”, la nuova avventura Disney con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Jungle Cruise è ispirato alla celebre attrazione di Disneyland e racconta una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Da Londra - in Inghilterra - Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata, ma affascinante. Tutto questo, perché determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo si imbatte in innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma una volta svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

FUN FACTS: lo sapevi che…

· Sull'isola hawaiana di Kauai, una squadra composta da più di 100 membri, da costruttori, pittori e scultori fino a paesaggisti e responsabili della sicurezza in mare, ha preparato l’impressionante set della cittadina fluviale di Porto Velho, costruito all’interno e intorno a un lago situato in cima a una collina.

· La barca del capitano Frank Wolff, La Quila, è un'imbarcazione completamente funzionante e adatta alla navigazione. Lo scenografo Jean-Vincent Puzos e il supervisore degli effetti speciali premiato con l’Oscar® James (J.D.) Schwalm hanno equipaggiato la barca con numerose attrezzature, rendendo La Quila “un pericolante battello a vapore pieno di carattere”, come lo descrive il protagonista Dwayne Johnson.

· Il make-up designer premiato con l'Oscar® Joel Harlow ha avuto un gran da fare nel film: c'erano infatti 400 comparse che avevano bisogno di qualsiasi cosa, da scottature a punture di insetti, e 65 membri della tribù che richiedevano piercing simulati, tatuaggi finti e body painting.

