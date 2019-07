Mika a 105 Mi Casa: "Tutta la mia vita è sempre stata dedicata alla musica"

Mika è stato intervistato da Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il nuovo singolo di Mika si chiama Ice Cream: "Un gelato estivo per cominciare e provocare l'appetito, poi il resto arriva" e poi ha aggiunto, parlando del suo disco in uscita il 4 ottobre: "Lo sto terminando. Stasera vado a New York e da domani mattina inizio la fase di mixing. Ho avuto dei dubbi sul sound e l'ho mandato ad un esperto pensando che non sarei mai riuscito a pubblicarlo in tempo. Poi lui l'ha sentito, mi ha chiamato dopo 4 ore e mi ha detto che ha cancellato tutti i suoi impegni per lavorare insieme a me. C'è bisogno di energia positiva e di persone sagge per fare un buon album."

Quali argomenti tocca nella sua nuova fatica discografica? "In questo disco parlo della mia vita, di me, della mia famiglia. Io avevo solamente un desiderio: ritrovare me stesso per ripresentarmi con irriverenza totale. Volevo bruciare quello che la tv, l'industria ti fa diventare per diventare l'uomo che mi piacerebbe essere per i prossimi dieci anni. Sono pronto a ripresentarmi a chi mi conosce da dieci anni."

Il cantante ha avuto un grandissimo coraggio a rinnovarsi completamente nel suo disco: "Tutta la mia vita è sempre stata dedicata alla musica, quindi non ho una vera vita senza musica. Ho cercato di nascondere questa cosa, ma se guardo la mia vita, la mia famiglia, il mio compagno, tutto è stato al servizio della mia musica e di quello che faccio sul palco. Se non ti metti in questione e non ti riscopri tramite il tuo lavoro, finisci male."

