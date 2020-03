Coronavirus: la Dottoressa Barbara Balanzoni, anestesista rianimatore, ne parla a 105 Friends

Un suo video in cui invitava i cittadini a restare in casa era diventato virale: la Dottoressa Barbara Balanzoni, anestesista rianimatore, è intervenuta telefonicamente a 105 Friends dove, con Tony e Ross, ha commentato l'attuale emergenza sanitaria creata dal Coronavirus.

"Attualmente non c'è più posto in rianimazione. I pazienti, ad esempio, traumatizzati in un incidente stradale non possono essere accolti" così ha iniziato il suo intervento la dottoressa, che spiega la difficile situazione degli ospedali nel nostro Paese, spiegando nuovamente che i cittadini devono rispettare le regole del nuovo decreto proprio per evitare il sovraffollamento delle strutture sanitarie.

