Guarda ora il nuovo spot Proud to be Different di Radio 105

Dal 23 maggio in rotazione televisiva sulle reti Mediaset e in affissione nelle principali città italiane scorrono le immagini dei programmi di punta di Radio 105 accompagnate da diverse affermazioni: Proud to be Happy, Proud to be Social, Proud to be Big, Proud to be Good, Proud to be Wild.

In pratica, Proud to be different.

Radio 105 ha scelto infatti di confermare con questo spot da 30” (con in evidenza i programmi “Tutto esaurito”, “Jake Hit Up” con Jake La Furia, “105 Casa Pagani” con Ludovica Pagani, “Tutto bene a 105” con Annie Mazzola e Alessandro Sansone e “Lo Zoo di 105”) e con diverse creatività destinate alle affissioni (“Tutto esaurito”, “105 Music & Cars”, “105 Friends”) il proprio posizionamento: Radio 105 è una radio dalle molte anime, caratterizzata da un’ampia varietà di stili, programmi, personalità rivolti a un pubblico anch’esso eterogeneo.

Creatività e pianificazione sono state curate internamente.