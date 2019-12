Wham!: pubblicato il video di Last Christmas in versione restaurata

Il 19 dicembre esce al cinema Last Christmas, commedia ispirata alla celebre canzone degli Wham!, con Emilia Clarke e Henry Golding. La canzone sarà, ovviamente, compresa nella colonna sonora, insieme ad altri brani del gruppo e di George Michael, tra cui un inedito: This is How (We want you to get high).

Proprio in occasione del film, è stato pubblicato il videoclip di Last Christmas in versione restaurata e 4K. Al video ha lavorato il regista Andy Morahan.

Originariamente, il videoclip era stato girato nel 1984 in Svizzera, nel resort Saas-Fee. I protagonisti erano George Michael e Andrew Ridgeley, insieme a Pepsi e Shirlie, le coriste, la modella Kathly Hill, Martin Kemp, bassista degli Spandau Ballet e altri.

Insieme al videoclip è stato pubblicato anche un video backstage.