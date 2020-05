Ermal Meta ha pubblicato la canzone Finirà Bene a sorpresa

All'inizio della quarantena, Ermal Meta, durante una diretta su Instagram, aveva regalato ai suoi fan una speciale esibizione piano e voce di un brano inedito, Finirà Bene.

Inizialmente sembrava che non fosse prevista la pubblicazione del brano, ma Ermal ha stupito ancora e ha pubblicato la canzone, insieme ad un video in versione animata che la accompagna.

Il cantante ha comunicato la pubblicazione della canzone tramite il suo profilo Instagram: "Ciao amici, sorpresa! Da mezzanotte sarà disponibile ovunque Finirà bene. Una canzone nata a novembre del 2019 e finita a gennaio di quest’anno" e continua: "Ve l’avevo fatta ascoltare piano e voce in una diretta, ma è questa la sua vera forma. Avevo voglia di darvela così com’è, nel suo vestito originale. Spero che possa piacervi e che possa aumentare ancora di più la speranza, che tutti abbiamo già, che tutto questo finisca, bene. Nel link in bio trovate il pre save. Vi abbraccio e vi ringrazio."

Oltre al bellissimo inedito, Ermal ha fatto compagnia ai fan anche con altre esibizioni, come l'emozionante duetto con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in The Scientist dei Coldplay.

