Justin Bieber e Ariana Grande insieme per beneficenza: ecco il video di Stuck with u

Justin Bieber e Ariana Grande hanno duettato nel brano Stuck With U per raccogliere fondi contro il Coronavirus ed è finalmente uscito il videoclip ufficiale.

I ricavati della canzone, infatti, verrano versati in un fondo che aiuterà i figli di chi sta lottando in prima linea contro il Coronavirus a continuare i propri studi. Precisamente, verrano destinati alla First Responders Children's Foundation, che finanzia borse di studio per figli di operatori sanitari.

Il videoclip di Stuck With U è stato registrato ovviamente rispettando tutte le restrizioni e mostra la quarantena di Justin, Ariana (con cui c'è anche il nuovo fidanzato, Dalton Gomez), ma anche di tanti loro amici. Infatti, sono presenti Kendall e Kylie Jenner, Ashton Kutcher e Mila Kunis, Gwyneth Paltrow con il marito Brad Falchuk, Michael Bublé con la moglie Luisiana, Jaden Smith, Chance the Rapper, Demi Lovato con il fidanzato Max Ehrich.

