Guarda il video del duetto tra Rosalìa e Bad Bunny

Dopo il duetto con Billie Eilish in “Lo Vas A Olvidar”, nuova video in collaborazione per Rosalìa: ecco la clip "La noche de anoche", con Bad Bunny, diretta da Stills. Si tratta della ormai tradizionale videocanzone del rapper e cantante per San Valentino, dopo "Amorfoda" (2018), "Si estuviésemos juntos" (2019) e "Ignorantes (2020, con Sech).

Anche quest'anno è un duetto, ancora più speciale: la canzone è uno dei pezzi di punta di "El último tour del mondo", l'album più streammato del 2020. La canzone, da sola, è stata ascoltata 225 milioni di volte solo su Spotify e i video in poche ore ha già incamerato quasi 15 milioni di visualizzazioni. Lo potete vedere qua sopra.