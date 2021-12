Canzone di Natale: "The Grinch" di Busta Rhymes

Il film "Come il Grinch rubò il Natale" di Ron Howard, con protagonista Jim Carrey nella parte quella creatura verde che odia il Natale, ha segnato un'epoca. A curare la colonna sonora c’era anche Busta Rhymes con questo brano importante per la pellicola perché cita il motivo per cui Carrey accettò il ruolo del Grinch, ovvero dopo l’aver ascoltato una cassetta con un coro di bambini che interpretavano la frase “you’re a mean one, mr Grinch!” tratto da un pezzo di Thurl Ravenscroft. Oltre alla versione del film del 2000 ne esiste un’altra che vede a duettare con Busta proprio Jim Carrey in persona.