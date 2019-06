Irama: guarda il video di "Arrogante"

Ecco il video del nuovo singolo di Irama, "Arrogante". Online da oggi, il filmato ha già fatto il pieno di visualizzazioni su YouTube. Un pezzo dalle vibrazioni particolari, un po' latine come l'atmosfera del video clip stesso, girato a Miami con la regia di Gianluigi Carella.

"Arrogante è un pezzo che esce dall’unione di culture diverse ma simili", ha dichiarato l'artista. "Ho girato il video a Miami, dove c’è un’altissima concentrazione di latini, e questo mi ha influenzato molto, perché è un mondo che non sento distante dalla nostra cultura mediterranea. Ho cercato di far uscire un sound adatto al periodo estivo perché la musica è come la vita, ci sono momenti difficili in cui si è più tormentati, altri riflessivi e poi dei momenti sbarazzini. Ecco ARROGANTE si piazza in questa fase. È una canzone leggera che vuol far ballare e vivere l’estate".

E come la canzone, anche il filmato è molto fresco. Qualche dettaglio vintage unito a cose più moderne... per trasmettere anche con le immagini quell'idea di "arrogante" che lo stesso Irama porta in scena con la sua voce.

Nel frattempo, il cantante di Carrara è impegnato nel tour estivo "#GIOVANIPERSEMPRE", che terminerà il 19 luglio a Lignano Sabbiadoro.