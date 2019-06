Boomdabash ft. Alessandra Amoroso: ecco il video di "Mambo Salentino"

È online il video del nuovo singolo di Boomdabash "Mambo Salentino", realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso. Come location è stata scelta una bellissima masseria in Puglia, a Martina Franca. Una clip magica, che fa venire voglia di fare le valigie e partire per questi posti meravigliosi, per godersi un po' di mare e relax.

La collaborazione nasce da un rapporto stretto, di amicizia e fiducia, che lega la band salentina alla cantante di Galatina. "Siamo molto felici di tornare a duettare con Alessandra, una persona estremamente speciale per noi, non solo un’amica ma un’artista di grande talento dotata di una rara sensibilità. In realtà la nostra prima collaborazione risale al 2015 in "A tre passi da te" e già allora avevamo instaurato un ottimo feeling". Queste sono state le parole del gruppo.

Guardando il filmato respiriamo il profumo di Puglia e tutte le tradizioni di questa Regione bellissima. Una notte di festa, di balli e di tanto divertimento.

Guarda il video e lasciati travolgere dal sound di nuova hit.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!