Coez: guarda il video di "La Tua Canzone"

Contenuto nell'album "È sempre bello", è uscito ieri 19 settembre, il video ufficiale dell'ultimo, e terzo, singolo di Coez, "La Tua Canzone". Ambientazioni da cinema pulp e scene dal gusto sovversivo, fanno da cornice a un pezzo carico e spiazzante, come nella miglior tradizione dell'artista.

Il mood del videoclip si capisce da subito, fin dalla prima che apre tutto: "Quella che state per vedere è l'ultima scena di un film che non vedrete mai per intero. Non ci sono eroi. Non ci sono vittime. L'unico vincitore, almeno in questo caso, rimane l'amore. Nel bene e nel male". Diretto da Andrea Folino, il video vede la partecipazione di Anna Plodzieszewska.

Nel frattempo, Coez è pronto per il suo "È sempre bello in tour". I live partiranno con un'anteprima il 29 settembre all'Arena di Verona, per poi continuare il 12 ottobre a Torino, fino al 22 dicembre a Bari.

Ecco le date del tour:

- 29 settembre - Verona, Arena di Verona

- 12 ottobre – Torino, Pala Alpitour

- 20 ottobre - Ancona, Palaprometeo

- 27 ottobre - Milano, Mediolanum Forum / sold out

- 04 novembre - Livorno, Modigliani Forum

- 07 novembre - Firenze, Nelson Mandela Forum

- 16 novembre - Bologna, Unipol Arena

- 26 novembre – Milano, Mediolanum Forum / nuova data

- 07 dicembre - Acireale, Pal’Art Hotel

- 12 dicembre - Napoli, PalaPartenope

- 22 dicembre - Bari, Palaflorio